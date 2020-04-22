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Ученые определили порядок появления первых симптомов коронавирусной инфекции

11:16, 18.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В большинстве случаев после заражения коронавирусом у пациентов сначала появляется жар, затем кашель, мышечные боли и тошнота. Позже к ним присоединяются другие симптомы, выяснили американские ученые.

Ученые определили порядок появления первых симптомов коронавирусной инфекции

Американские исследователи определили порядок, в котором у пациента с коронавирусом появляются первые симптомы. Для этого они изучили данные после анализа истории болезни более 55 тысяч пациентов, результаты их исследования опубликованы в издании Frontiers in Public Health.

По версии специалистов, сначала у заболевших появляется жар, к нему присоединяется кашель, мышечные боли. Затем появляется тошнота и рвота, потом - диарея.

Специалисты уверены, что это открытие станет важным инструментом для оперативного выявления заболевания и своевременного оказания медицинской помощи.

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Ранее Минздрав сообщал, что высокая температура наблюдается у 90% заболевших, а кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) - у 80%. В 55% случаях пациенты жалуются на одышку, а  в 44% - на быструю утомляемость. Около 20% пациентов говорят об ощущении заложенности и сдавленности в грудной клетке.

Рубрики: Инфекционные болезни

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