Кому шампиньоны, кому – мухоморы. С начала сезона в НИИ скорой помощи доставили 7 любителей «грибалки»

Этим летом в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 7 пострадавших от употребления грибов. По словам врачей, пока обошлось без серьезных отравлений. «Повезло» даже пациенту, съевшему мухоморы – после оказания медпомощи его тоже отправили домой.

С начала грибного сезона уже семь петербуржцев оказались на больничной койке. Как рассказали «Доктору Питеру» в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, всем пострадавшим оказали медпомощь и выписали домой. Со слов пациентов, они сами собирали грибы. Конкретного "виновника" отравления установить удается не всегда. Так, к примеру, одни рассказывали врачам, что собирали шампиньоны, которые, по-видимому, оказались чем-то другим. Другой пациент сообщил, что съел мухоморы – зачем, объяснять не стал. По словам врачей, все случаи грибных отравлений в этом сезоне, к счастью, закончились благополучно. Даже для съевшего мухоморы – видимо, ему попался не смертельно опасный вид.

- В нашем регионе самые ядовитые грибы - бледная поганка и некоторые виды мухоморов. Например, мухомор вонючий, - сказал главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин. - Бледная поганка, к примеру, вызывает тяжелое поражение печени – высок риск летального исхода. Пациентам с таким осложнением требуется проведение заместительной терапии, а некоторым впоследствии - трансплантация печени.

Главный токсиколог города напомнил, что при всей любви к грибам не надо рисковать - собирать стоит только те грибы, в которых точно уверен и знаешь, как их правильно обрабатывать. Если же гриб вызывает малейшие сомнения, от него лучше отказаться. При первых признаках недомогания надо сразу же обратиться за помощью к врачу. В качестве первой помощи при грибном отравлении, по словам Алексея Лодягина, надо как можно быстрее освободить организм от попавшего яда. Для этого можно использовать слабый раствор марганцовки – добавить чуть-чуть марганцовокислого калия в 2-3-литровую банку с прохладной водой (до слабо розового цвета) и пить по несколько глотков, вызывая периодически рвотный рефлекс.

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