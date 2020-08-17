Ученые: Сахарный диабет втрое повышает риск смерти от коронавируса

Ученые: Сахарный диабет втрое повышает риск смерти от коронавируса14:17, 17.08.2020 / Верcия для печати / 4 комментария
Британские исследователи изучили связь диабета и тяжелого течения коронавирусной инфекции на примере данных более 60 млн человек. Они выяснили, что диабет первого типа повышает риск смерти в три раза, а диабет второго типа - в два раза.
Исследователи из Великобритании провели масштабное иссследование о связи диабета и тяжелого течения COVID-19. Для этого они изучили данные 61 млн британцев, результаты исследования опубликованы в The Lancet Diabetes and Endocrinology.
Согласно данным ученых, с марта по май 2020 года в Великобритании умерли более 23 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус. У трети из них был сахарный диабет. Смертность госпитализированных с коронавирусом составила 138 случаев на 100 тысяч человек с диабетом первого типа и 260 случаев – на 100 тысяч - второго типа.
Позже эти показатели изменились - их пересчитали с учетом возраста, пола, этнической принадлежности и сердечно-сосудистых патологий. Оказалось, что риск смерти у госпитализированных с коронавирусом и диабетом первого типа оказался почти втрое выше, чем у пациентов без диабета и почти вдвое выше у тех, кому диагностировали коронавирус и диабет второго типа.
Профессор Первого меда: Почему пациенты с диабетом и ожирением рискуют умереть от COVID-19 больше других
4 комментария Оставить комментарий
Какую цель преследует сия статья? напугать людей с диабетом? почему именно с диабетом? а риски смерти от коронавируса и гипертонии, ХСН прочей хвори почему не озвучиваются? что все привязались к диабету то?
почему не говорится о степени компенсации СД, которая влияет на риски ?
Прицепились к диабету и инсулинорезистентности - как утяжеляющему фактору и повышающему смертность! А убрать диабет и инсулинорезистентность можно!!! Было бы желание у медиков провести правильную беседу с человеком, составить верное меню, которое уберёт полностью углеводную нагрузку из рациона!!! И большая часть проблем будет решена. И смертность снизится не только от ковида, но и от гриппа и многих других заболеваний!
Ольга : Было бы желание у пациента соблюдать это меню. Полностью убрать углеводную нагрузку невозможно, вы ноги протянете без энергии. Ьез глюкозы ни мышцы, ни мозг, ни печень не будут работать. А статья полезная: в ней сделан важный акцент на влиянии ожирения на ковид. Только не понятно по-прежнему, почему высока смертность при 1-м типе. Люди с 1-м типом обычно худенькие и сахара у них (благодаря инсулиновым уколам) в норме, иначе не выживут. Продолжение нужно
В ЭТОЙ статье все в кучу... если по ссылке перейти к первоисточнику, почитать оригинальную статью, посмотреть таблицы, то выводы будут несколько другими, и возраст повышенной смертности пациентов с СД1 тоже будет почтенный, а тут уже вопросы не к диабету, а к возрасту и букету сопутствующей хрони.