Ученые: Сахарный диабет втрое повышает риск смерти от коронавируса

Британские исследователи изучили связь диабета и тяжелого течения коронавирусной инфекции на примере данных более 60 млн человек. Они выяснили, что диабет первого типа повышает риск смерти в три раза, а диабет второго типа - в два раза.

Исследователи из Великобритании провели масштабное иссследование о связи диабета и тяжелого течения COVID-19. Для этого они изучили данные 61 млн британцев, результаты исследования опубликованы в The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Согласно данным ученых, с марта по май 2020 года в Великобритании умерли более 23 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус. У трети из них был сахарный диабет. Смертность госпитализированных с коронавирусом составила 138 случаев на 100 тысяч человек с диабетом первого типа и 260 случаев – на 100 тысяч - второго типа.

Позже эти показатели изменились - их пересчитали с учетом возраста, пола, этнической принадлежности и сердечно-сосудистых патологий. Оказалось, что риск смерти у госпитализированных с коронавирусом и диабетом первого типа оказался почти втрое выше, чем у пациентов без диабета и почти вдвое выше у тех, кому диагностировали коронавирус и диабет второго типа.

Как рассказывала «Доктору Питеру» профессор Анна Волкова, эндокринолог ПСПбГМУ им. Павлова, у пациентов с диабетом 2-го типа часто бывает лишний вес. «У пациентов с избыточным весом и ожирением высоко расположена диафрагма и, соответственно, нарушена физиология легких - нижние отделы поджаты и не могут нормально расправляться, а значит, в них нарушена вентиляция. В таких некомфортных для органа условиях, развивается застой, поэтому любая попавшая туда инфекция хорошо себя чувствует, развивается пневмония. В обычных, «нековидных» условиях, она чаще бактериальная, сейчас – вирусная».