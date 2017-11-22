Обогнали Москву: Петербургские клиники лидируют по числу жизнеспасающих операций при инсульте

Петербургские больницы стали лидерами в использовании современных технологий, позволяющих пережившему инсульт не стать инвалидом. Об этом говорится в исследовании, посвященном диагностике и лечению заболеваний сердца и сосудов в России за 2019 год. Абсолютным лидером стала Елизаветинская больница - там за год провели 161 подобную операцию.

Пять петербургских медучреждений вошли в топ-11 клиник, где провели больше всего тромбоэкстракций, - сложнейших операций прямого механического извлечения тромба из жизненно важных сосудов. Об этом говорится в исследовании за 2019 год, опубликованном в журнале «Эндоваскулярная хирургия».

Больше всего тромбоэкстракций выполняются в четырех петербургских больницах, они занимают первые места в списке лидеров. Так, в Елизаветинской больнице выполнили 161 тромбоэкстракцию. На втором месте - Городская больница № 26 - 118 тромбоэкстракций, на одну операцию меньше выполнили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В Александровской больнице выполнили 105 подобных вмешательств. Среди лидеров, на 9-м месте - Городская больница № 40, в ней удаление тромба при инсульте выполнялось 74 раза. В рейтинге представлены еще 5 клиник из Москвы и 1 - из Красноярска.

Как рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Елизаветинской больницы Глеб Сараев, сложные внутрисосудистые вмешательства проводятся и во время эпидемии. С начала 2020 года в Елизаветинской больнице их сделали уже 99 пациентам. За сутки врачи могут выполнить маскимум 4 таких операции.

Как пояснили специалисты, метод рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения может быть альтернативой традиционному хирургическому лечению разных заболеваний. С помощью тромбоэкстракции медики имеют возможность полностью удалить тромб из сосуда. Такие операции сокращают смертность от инсульта по всему миру, после них пациенты лучше и быстрее восстанавливаются. Важно только своевременно обратиться за помощью: из-за того, что при ишемическом инсульте тромб перекрывает кровоснабжение определенных участков мозга, нарушаются функции за которые они отвечают. Своевременное хирургическое извлечение тромба позволяет восстановить кровоснабжение, а значит и утраченную функцию. В ходе операции через прокол в кровеносном сосуде (чаще в области бедренной артерии) к месту поражения вводятся специальные приспособления, которые захватывают и удаляют тромб.

Как писал «Доктор Питер», в Елизаветинской больнице ежегодно лечатся от инсульта более 3 тысяч человек.

© Доктор Питер