150 дней в ковиде. Петербургская больница готовится к октябрьскому пику заболеваемости

Больница святого Георгия первой из многопрофильных городских стационаров начала прием пациентов с ковидом. Выходить из инфекционного режима она будет последней. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается, когда это произойдет, никто не знает. Юбилей – 150-летие больницы сотрудники будут встречать в СИЗах.

Когда петербуржцы еще две недели назад видели очереди из скорых у Городской больницы святого Георгия, недоумевали: говорят эпидемия идет на спад, но пациентов меньше не становится. А это был период, когда сразу несколько многопрофильных клиник, лечивших пациентов с коронавирусом, возвращались в обычный режим работы.

В больницу святого Георгия и несколько других, оставшихся в ковиде, переводили и продолжают переводить пациентов в основном в тяжелом состоянии: тех, кого невозможно выписать на амбулаторное долечивание – они нуждаются в кислородной поддержке или в ИВЛ. В результате в больнице резко выросло число тяжелых больных. На конец недели здесь было 480 пациентов: 173 тяжелых – из них 63 человека в реанимации, 272 - среднетяжелых. Хотя темпы госпитализации все равно снижаются.

- Конечно, мы видим, что число пациентов уменьшилось, на протяжении двух недель у нас нет перегруза, но стало больше тяжелых больных, - рассказал «Доктору Питеру» Валерий Стрижелецкий, главный врач Городской больницы святого Георгия. - По-прежнему это, в основном, так называемые первичные пациенты – доставленные службой скорой помощи из дома, но нарастает число «вторичных», переведенных из других стационаров, не только из тех, что выходят из ковида. Каждый день мы принимаем сейчас по 40-60 человек. Почти четверть из них - из больниц экстренной помощи: там, при приеме или во время лечения у больного обнаруживается ковид или возникает подозрение на инфекцию, и человека доставляют к нам.

В больницу экстренной помощи пациент поступает, потому что нуждается в срочной помощи врачей. Когда у него еще и выявлен новый коронавирус, он получает ее в ковидной клинике.

Оперируем в ковиде

Хирургия в ковидном стационаре особая: в полном «обмундировании» - в средствах индивидуальной защиты медики работают у операционного стола часами. А если вмешательство проводится с использованием рентгеновского оборудования, как проведенная недавно реваскуляризация сосудов ног пациенту с критической ишемией, то к СИЗам добавляется свинцовый защитный фартук весом до 7 кг (!).

Хирурги больницы в сутки сейчас выполняют до 4-х операций. В сравнении с мирным временем для них, конечно, эта хирургическая активность никакая, но работа в средствах индивидуальной защиты отнимает сил в несколько раз больше.

На операционный стол пациенты попадают, только если речь идет о спасении жизни – в таких ситуациях коронавирус менее опасен, чем острая хирургическая патология. С острым аппендицитом, холециститом, с желудочным кровотечением здесь традиционно справляются щадящими методами: больница известна сильной лапароскопической службой. Для пациентов с коронавирусом это спасение – делать им полостную операцию при активном ковиде, значит, увеличивать риск его тяжелого течения и развития осложнений.

- Когда мы только начали работать с ковидными пациентами, ситуация напоминала театр боевых действий. В первый день к нам доставили 244 человека (!), - вспоминает Валерий Стрижелецкий. - Хирурги, гинекологи, урологи, неврологи, травматологи-ортопеды и кардиологи, вдруг ставшие инфекционистами, работали в огромном напряжении, как физическом, так и моральном. Это было очень сложное время, но мы справились. Сейчас напряжения меньше: появился опыт, появились и «профильные» пациенты, хоть работать с ними приходится в СИЗах.

- К травматологам поступила 89-летняя женщина с большим поражением легких на КТ и переломом шейки бедра. Максимально неблагоприятное сочетание: если человека рано не активизировать, а это можно сделать только после операции, присоединяются осложнения из-за обездвиженности, та же пневмония, только бактериальная, - рассказывает начмед больницы Игорь Иванов. – Наши травматологи ускоренными темпами готовили свою пациентку к операции, через 5 дней прооперировали, потом «расхаживали». Из больницы она ушла. передвигаясь самостоятельно. Это была победа.

Из-за ограничений, введенных эпидемиологическими нормами, нельзя допускать родственников и сиделок к пациентам, которым необходим индивидуальный круглосуточный уход. А медики знают: даже «стабильные» пациенты непросто переживают разлуку с семьей, а человек, болеющий тяжело, конечно, переносит ее в разы хуже. Медицинскому персоналу очень тяжело обеспечивать постоянный уход даже одному лежачему пациенту круглосуточно, а их приходится по пять и больше на одну медсестру. Но даже в этих условиях медики стараются заботиться о каждом.

«Врачи радуются, как дети»

На пике заболеваемости число госпитализированных достигало 700 человек. В то время еще было много заболевших врачей, медсестер, санитаров (всего заразились 300 сотрудников больницы из 800). Не хватало рук, не хватало специалистов, в том числе реаниматологов, а еще надо было постоянно думать о том, куда госпитализировать пациентов – коек тоже не хватало.

- Но мы сохраняли способность радоваться, как дети, когда удавалось вытащить очень тяжелого пациента с минимумом шансов на выживание, - рассказывает Игорь Иванов. – Например, самую возрастную в России - 103-летнюю пациентку всем отделением, в котором ее лечили, провожали под аплодисменты – она выходила от нас «своими ногами».

Игорь Иванов до сих пор восхищается этой женщиной: «Поступила с тяжелой полисегментарной пневмонией. Прекрасно осознавала, где она находится, почему, и старалась выполнять все рекомендации врачей – лежала безропотно на животе (прон-позиция — укладывание пациента, на живот, чтобы улучшить вентиляцию легких – Прим. ред.). Это молодым бывает тяжело, для нее же было и вовсе нелегким испытанием. Три недели она была с нами, мы применяли разные режимы кислородотерапии, разные комплексы препаратов, старались избежать перевода на ИВЛ – это сегодня основная цель в лечении пациентов с ковидом, потому что с ИВЛ снимать очень тяжело. И она победила болезнь».

«Не допустить до ИВЛ» для врачей сегодня едва ли не сверхзадача. Выполнить ее удается со многими, даже с 30-летним молодым человеком с синдромом Дауна (к таким пациентам очень легко цепляются разные инфекции). «У него было 80% поражения легких. Парня полюбили все сотрудники, а он иногда вел себя как ребенок. Нам удавалось уговорить выполнять рекомендации врача, он хоть и по-детски капризничал, но делал все как надо», - вспоминают о нем с удовольствием врачи.

Последние месяцы основные пациенты – петербуржцы старшей возрастной группы и большинство из них с выраженными сопутствующими заболеваниями, для лечения которых нужны разные специалисты - кардиологи, эндокринологи, хирурги. А если попадают молодые, то все равно с тяжелыми пневмониями. И выясняется, что в анамнезе есть проблемы с иммунитетом – часто болеют респираторными заболеваниями, есть не выявленные прежде проблемы с сосудами, тромбообразованием, обнаруживается скрытый диабет, о котором человек даже не подозревал до заражения COVID-19.

С 16 марта, когда больница стала принимать инфицированных петербуржцев, пролечено 6184 пациента. Из них прошли через реанимацию 1543, 828 пациентам потребовалось лечение с применением ИВЛ.

Сейчас уже накоплен опыт амбулаторного лечения пациентов с легкими формами. А в начале эпидемии 30-35% госпитализированных были так называемыми легкими. Но и тогда, и сейчас невозможно предсказать, будет ли прогрессировать болезнь, не ухудшится ли пациент очень резко.

Стремительное усугубление заболевания часто вынуждает переводить пациентов на ИВЛ, для многих это заканчивается летальным исходом. Но есть и победы. В больнице гордятся ими, рассказывают:

- 50-летний мужчина, менеджер высокого уровня сначала болел легко дома, к нам поступил с небольшой пневмонией на 10-й день заболевания. Был весел и бодр. Но как это часто бывает у пациентов с ковид (особенно у мужчин), начал стремительно ухудшаться. Сказалось, видимо, и то, что у него было опасное для течения ковида сопутствующее заболевание – сахарный диабет. Стремительно поражение легких не более 8% превратилось в 100%. Не помогало ничего – ни лекарства, ни кислородотерапия на высоких потоках. Пришлось очень быстро переводить на ИВЛ: сделали микротрахеостомию, поддерживали, чтобы он с нами работал в сознании. Месяц провел на ИВЛ. Удалось снять, реабилитировать. Со 100-процентным поражением это удается не всем. Таких пациентов у нас несколько, они запоминаются.

Ковид испортил праздник

За почти полгода жизни в ковиде накопился не только опыт, но и усталость. Хорошо работать по-геройски, мобилизоваться в экстремальных условиях на месяц-два. Но наступает время, когда устаешь быть героем.

- Мы это понимаем и ищем любые пути, чтобы психологически поддержать сотрудников, стараемся, чтобы они это чувствовали, - говорит Валерий Стрижелецкий. - Нам помогали до снятия ограничений 4 лучших городских ресторана, благотворительные организации проявляли участие, - говорит главный врач больницы. – И знаете, я горжусь своими коллегами, потому что ни разу не слышал от них «Не могу», «Не хочу», «Сколько это будет продолжаться».

Сейчас - отпускной период, сотрудникам больницы предоставляют возможность отдохнуть.

- По прогнозам, в октябре наступит пик заболеваемости разными ОРВИ, в том числе коронавирусом. Мы должны быть к нему готовы, - напоминает главный врач. - По той маршрутизации, что разработана на сегодня, больница святого Георгия станет последним многопрофильным стационаром, который выйдет из ковида. Когда это произойдет, неизвестно, возможно после массовой вакцинации населения. Конечно, нам хочется, чтобы это произошло быстрее, хочется вернуться к прежнему режиму работы.

Ковид разрушил планы Городской больницы святого Георгия. В октябре здесь планировали провести международные конгрессы (хирургический и сестринский), организовать праздник для сотрудников клиники и медицинской общественности города. Все это посвящалось 150-летию со дня основания старейшей петербургской больницы. Эпидемиологическая ситуация вряд ли позволит отметить юбилей. Но ничто не помешает петербуржцам поздравить с ним ее сотрудников через два месяца. В минувшую пятницу, 14 августа, они преодолели другую цифру «150» - 150 дней в ковиде.

© Доктор Питер