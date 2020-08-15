Министр Михаил Мурашко заработал в прошлом году 5 млн рублей, вице-премьер Татьяна Голикова - 15 млн

В 2019 году доход министра здравоохранения составил почти 5 млн. рублей. Михаил Мурашко получил его еще будучи руководителем Росздравнадзора. У вице-премьера Татьяны Голиковой задекларированный доход больше в три раза. Правительство РФ опубликовало сведения о доходах и об имуществе членов кабинета министров.

По данным, опубликованным на сайте правительства, министр здравоохранения Михаил Мурашко задекларировал за 2019 год доход в сумме 4,9 млн руб. Напомним, тогда он был руководителем Росздравнадзора, на должность министра назначен в январе 2020 года.

В личной собственности у него квартира площадью 48,4 кв.м., в пользовании - квартира 70 кв.м. Эти же квартиры числятся в пользовании у его супруги. Она в прошлом году получила доход в сумме 1,2 млн руб. Кроме того, супруга министра владеет земельным участком площадью 15 соток и автомобилем Toyota RAV4.

Доходы профильного вице-премьера Татьяны Голиковой составили 14,8 млн рублей. Задекларированное имущество: квартира площадью в 142,4 кв.м, земельный участок 75 соток, машино-место в 10,6 кв.м.

Напомним, Татьяна Голикова до мая 2018 года почти 5 лет возглавляла Счетную палату, затем стала вице-премьером. С 2007 по 2012 годы она возглавляла Минсоцразвития.

Ее супруг Виктор Христенко задекларировал 51,5 млн руб дохода. В собственности: квартира площадью 218,6 кв.м, два жилых дома площадью 991,4 и 336,8 кв.м, земельный участок размером в 2 га и участок газопровода площадью 8,3 кв.м.

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