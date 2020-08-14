В детском центре им. Раухфуса прооперировали петербургского подростка, пострадавшего в ДТП в Архангельске

В центре им. Раухфуса выполнили редкую операцию петербургскому подростку, пострадавшему в ДТП в Архангельске. Как рассказали «Доктору Питеру» , он оказался сначала в местной больнице с тяжелейшей сочетанной травмой, а затем бортом санитарной авиации его доставили в петербургскую клинику – для сложного хирургического вмешательства.

Летние каникулы в Архангельске завершились на больничной койке из-за ДТП. Ребенок серьезно пострадал: множественные переломы, ушибы, сотрясение мозга и повреждения внутренних органов. С чем можно было справиться консервативно, справлялись в архангельской больнице. Но для решения самой сложной проблемы – повреждений тазового кольца местные врачи обратились к петербургским коллегам – в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса через Центр медицины катастроф.

В ходе телемедицинской консультации со специалистами одного из ведущих травмоцентров страны – ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса, стало понятно: кости таза повреждены так, что требуется срочное медицинское вмешательство. Иначе ребенок станет инвалидом.

Мальчика доставили в клинику бортом санитарной авиации 13 августа, в экстренном порядке обследовали и прооперировали.

Как рассказали «Доктору Питеру», это была ювелирная работа: от удара при столкновении с автомобилем у подростка произошло расхождение крестцово-копчикового сочленения справа так, что требуются очень точные действия в процессе его восстановления. Костные отломки врачи скрупулезно соединяли с помощью специальных металлических приспособлений: металлоостеосинтез костей таза длился более четырех часов.

Врачи надеются, что последствия трагедии для ребенка в будущем окажутся минимальными. Правда, ему предстоит еще удалять металлоконструкции, когда завершится процесс восстановления.

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