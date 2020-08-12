Правительство направляет почти 50 млрд рублей из резервного фонда в клиники, потерявшие доходы из-за эпидемии

Все медицинские учреждения, как федеральные, так и городские получат деньги из федерального бюджета, компенсирующие потерю доходов из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Премьер Михаил Мишустин подписал сразу три правительственных документа о выделении средств из резервного фонда.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал вчера два распоряжения. Так, в соответствии с распоряжением №2075-р на дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений направляется 47,5 млрд рублей. Деньги позволят территориальным фондам ОМС компенсировать расходы медучреждений и недополученные доходы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Другое распоряжение Михаила Мишустина - № 2074-р распределяет субсидии в сумме 2,3 млрд рублей из резервного фонда учреждениям федерального подчинения. Из них Минздрав получит 1, 55 млрд рублей, Федеральное медико-биологическое агентство - 328 млн рублей, Минтруд – 95,6 млн рублей, другие министерства и ведомства, в которых есть медицинские службы также получат деньги на компенсацию потерянных доходов.

Постановление правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, устанавливает порядок и условия распределения средств территориальными фондами ОМС для медицинских учреждений, а также правила расчета по специальной формуле.

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