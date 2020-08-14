Минздрав Белоруссии просит медиков не провоцировать насилие участием в акциях

Медицинские власти Белоруссии, где не утихают протесты после выборов президента, обратились к жителям страны и к медикам. Они просят не участвовать в протестных акциях, чтобы не провоцировать насилие.

Минздрав Белоруссии и профсоюз работников здравоохранения просят врачей не тратить здоровье на провоцирование насилия и не поощрять происходящее в стране. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

Ранее возле Белорусского государственного медицинского университета в Минске прошла акция против насилия. Всего в ней приняли участие около 200 медиков.

«Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе!», - призвали в Минздраве.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда огласили результаты выборов президента республики. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко получил около 80% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около 10%. Это шестой президентский срок Лукашенко. Жители страны сочли такие результаты фиктивными и начали протестовать.

В результате в стране начались массовые задержания, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, а также стреляли по протестующим резиновыми пулями.

Российские психологи сообщили, что готовы оказать бесплатную помощь тем, кто испытывает стресс и тревожность из-за происходящих в стране событиях. Консультации могут получить жители Белоруссии, а также те, у кого там живут родственники. Чтобы записаться на консультацию необходимо написать координатору проекта «Психология за права человека» Анне Край в Телеграмм @funambulist_ak или Инстаграм.

© Доктор Питер