Число пострадавших от клещей петербуржцев приближается к 10 тысячам. Только за последнюю неделю прибавилось 800

За последнюю неделю на укусы клещей пожаловались 800 петербуржцев. У одного из них обнаружили клещевой энцефалит, у 5 - боррелиоз. Число пострадавших за сезон-2020 приближается к 10 тысячам.

С 3 по 9 августа в медучреждения по поводу укусов клещей обратились 800 петербуржцев, в том числе 152 ребенка. На прошлой неделе было 760 пострадавших. Самыми опасными местами стали Карелия и Ленобласть - Всеволожский и Кировский районы. В Петербурге за неделю от клещей пострадали 73 человека.

Как рассказали «Доктору Питеру» в управлении Роспотребнадзора, всего с начала начала сезона на укусы клещей пожаловались 9532 человека, из них 2183 ребенка. В черте города клещи укусили 1222 петербуржца. В Курортном районе насчитали 404 жертвы, Пушкине и Павловске - 177, Приморском - 173, Выборгском - 93, Красносельском - 90.

За неделю у одного пациента обнаружили энцефалит, у пяти - боррелиоз. Всего энцефалитом заразились 22 человека, а боррелиозом - 66.

Петербургские лаборатории исследовали 599 клещей, которых сняли с петербуржцев на прошлой неделе. Возбудителя энцефалита не нашли ни в одной пробе, а боррелиоза выявили в 30 пробах.

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