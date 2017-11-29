Онкодерматологи приглашают петербуржцев на бесплатное обследование

Жители Петербурга смогут бесплатно посетить онкодерматолога для диагностики меланомы и других видов рака кожи. Сделать это можно 22 августа в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ.

В Клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ состоится день диагностики меланомы. 22 августа все желающие смогут проконсультироваться с онкодерматологом и выяснить, есть ли у них причины для беспокойства.

Онкодерматологи университетской клиники проведут бесплатный осмотр с дерматоскопией - это поможет выявить заболевание на ранней стадии.

Чтобы попасть на прием, необходимо позвонить по телефону 8 (812) 676-25-25 и записаться на любое удобное и свободное время - принимать петербуржцев будут с 8:00 до 20:00 по адресу: ул. Кораблестроителей, дом 20, корпус 1.

Меланома — это потенциально смертельно опасное онкологическое заболевание кожи. Болезнь может быстро развиваться и давать метастазы. Ранняя диагностика меланомы при правильном лечении в 90 % случаев позволяет полностью излечить заболевание.

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