В Петербурге открывается филиал фонда «СПИД.Центр» Красовского

В Петербурге открывается филиал фонда «СПИД.Центр» Красовского08:57, 13.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Филиал фонда «СПИД.ЦЕНТР» откроется для петербуржцев 21 августа и будет работать каждый день без выходных. В офисе организации все желающие смогут сдать экспресс-тесты на ВИЧ и гепатит, послушать лекции, посетить тренинги и группы поддержки.
Фонд «СПИД.ЦЕНТР» открывает филиал в Петербурге. Он будет работать для петербуржцев каждый день.
В будни и выходные с 13:00 до 21:00 любой желающий может сдать тест на ВИЧ и уже через 15 минут узнать результат. Делать инъекции не понадобится - тестирование выполняется по слюне.
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Помимо этого, в фонде обещают проводить интересные лекции, тренинги и группы поддержки.
Там же петербуржцы смогут получить консультацию специалиста по всем заболеваниям, передающимся половым путем.
Открытие запланировано на 21 августа в 20:00. Офис будет работать в креативном центре «Ателье» по адресу: Литейный проспект, 41, 6 этаж.
© Доктор Питер
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