В Петербурге открывается филиал фонда «СПИД.Центр» Красовского

Филиал фонда «СПИД.ЦЕНТР» откроется для петербуржцев 21 августа и будет работать каждый день без выходных. В офисе организации все желающие смогут сдать экспресс-тесты на ВИЧ и гепатит, послушать лекции, посетить тренинги и группы поддержки.

Фонд «СПИД.ЦЕНТР» открывает филиал в Петербурге. Он будет работать для петербуржцев каждый день.

В будни и выходные с 13:00 до 21:00 любой желающий может сдать тест на ВИЧ и уже через 15 минут узнать результат. Делать инъекции не понадобится - тестирование выполняется по слюне.

Помимо этого, в фонде обещают проводить интересные лекции, тренинги и группы поддержки.

Там же петербуржцы смогут получить консультацию специалиста по всем заболеваниям, передающимся половым путем.

Открытие запланировано на 21 августа в 20:00. Офис будет работать в креативном центре «Ателье» по адресу: Литейный проспект, 41, 6 этаж.

© Доктор Питер