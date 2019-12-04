СМИ сообщили о смерти ребенка из-за прививки от кори. Депздрав Москвы объяснил, что произошло

Днем 12 августа в некоторых СМИ появилась информация о смерти ребенка после того, как ему сделали прививку от кори. Департамент здравоохранения Москвы опроверг эти данные, сообщив, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии.

Ребенку в Зеленоградской клинике сделали прививку от кори и отправили домой. Спустя несколько дней ему стало плохо, родители вызвали скорую, однако медики не успели: когда они приехали, мальчик умер. Такая информация появилась в СМИ 12 августа. Многие связали смерть и прививку, однако в департаменте здравоохранения Москвы эту информацию опровергли.

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии. Ребенок прививался в экспертном специализированном учреждении, где, в том числе, проводится вакцинация детей с различными патологиями. Мальчик перед вакцинацией был тщательно осмотрен несколькими специалистами с учетом имеющейся патологии, никаких противопоказаний к вакцинации выявлено не было», – сообщили в ведомстве.

Специалисты добавили, что ребенок хорошо переносил все прививки, которые он получал ранее.

«Смерть ребенка наступила через 3 дня после вакцинации, тогда как любые возможные осложнения (незначительное повышение температуры, сыпь, насморк), во-первых, могут проявиться только в ближайшие часы после вакцинации, а, во-вторых, не могут стать причиной смерти ребенка», – рассказали в депздраве.

© Доктор Питер