Главный инфекционист США: Иметь вакцину и доказать, что она безопасна - две разные вещи

Главный инфекционист США: Иметь вакцину и доказать, что она безопасна - две разные вещи09:05, 12.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Главный инфекционист США Энтони Фаучи раскритиковал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, у них тоже есть практически готовые препараты, однако они не будут доступны, пока ученые тщательно не проверят эффективность и безопасность.
Напомним, 11 августа была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что препарат, разработанный в НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи, эффективен и безопасен. Президент страны Владимир Путин рассказал, что его дочь уже вакцинировалась.
В качестве вакцины сомневались фармкомпании. Так, Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) попросила Минздрав отложить регистрацию препарата. Специалисты объясняли, что в исследовании препарата участвовали слишком мало людей. Кроме того, в его основе лежит другая вакцина от MERS, испытания которой тоже пока продолжаются, поэтому «еще нет оснований делать заключения о ее эффективности». В Росздравнадзоре сообщили, что АОКИ не знает результатов исследований.
Как ученые шли к вакцине против COVID-19. История российского копипаста
Помощник президента США Келлиан Конуэй рассказал, что американские стандарты проверки препаратов гораздо сложнее, поэтому разработанные ими вакцины лучше проверяются.
«Вот почему американские стандарты гораздо более жесткие. Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого», - говорил Конуэй в эфире Fox News.
В безопасности вакцины сомневается и главный инфекционист МША Энтони Фаучи.
«Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасная и действенная - это две разные вещи. У нас есть полдюжины вакцин или больше, поэтому если бы мы хотели рискнуть и навредить большому числу людей, дать им то, что не помогает, мы могли бы начать это делать на следующей неделе, если бы захотели» - приводят слова врача РИА Новости.
Ещё нет комментариев