Главный инфекционист США: Иметь вакцину и доказать, что она безопасна - две разные вещи

Главный инфекционист США Энтони Фаучи раскритиковал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, у них тоже есть практически готовые препараты, однако они не будут доступны, пока ученые тщательно не проверят эффективность и безопасность.

Напомним, 11 августа была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что препарат, разработанный в НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи, эффективен и безопасен. Президент страны Владимир Путин рассказал, что его дочь уже вакцинировалась.

В качестве вакцины сомневались фармкомпании. Так, Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) попросила Минздрав отложить регистрацию препарата. Специалисты объясняли, что в исследовании препарата участвовали слишком мало людей. Кроме того, в его основе лежит другая вакцина от MERS, испытания которой тоже пока продолжаются, поэтому «еще нет оснований делать заключения о ее эффективности». В Росздравнадзоре сообщили, что АОКИ не знает результатов исследований.

Помощник президента США Келлиан Конуэй рассказал, что американские стандарты проверки препаратов гораздо сложнее, поэтому разработанные ими вакцины лучше проверяются.

«Вот почему американские стандарты гораздо более жесткие. Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого», - говорил Конуэй в эфире Fox News.

В безопасности вакцины сомневается и главный инфекционист МША Энтони Фаучи.

«Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасная и действенная - это две разные вещи. У нас есть полдюжины вакцин или больше, поэтому если бы мы хотели рискнуть и навредить большому числу людей, дать им то, что не помогает, мы могли бы начать это делать на следующей неделе, если бы захотели» - приводят слова врача РИА Новости.