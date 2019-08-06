Академик объяснила родителям, когда нужно вести ребенка к психологу

Обратиться к психологу нужно, если у ребенка начинаются проблемы со сном, а реакции на обычные ситуации становятся неадекватными. Об этом рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

Дети, как и взрослые, нередко испытывают психологические проблемы. Справиться с ними поможет психолог. По словам Марьяны Безруких, обращаться к специалисту стоит, если ребенок начинает вести себя не так, как обычно.

«Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой, и ребенка невозможно успокоить, — очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами», - цитируют академика РИА Новости.

Кроме того, она рекомендует пообщаться со специалистом, если ребенок часто жалуется на различные боли, у него наблюдаются навязчивые движения (подергивания, тики, выкручивание пуговиц и руки). Психолог также не помешает, если ребенок отказывается с кем-либо взаимодействовать.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать препараты - это может сделать только врач, добавила Марьяна Безруких.