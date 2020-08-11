В детском лагере Ивановской области вспышка коронавируса - заразились более 50 человек

Более 50 детей, отдыхающих в оздоровительном лагере в Ивановской области, заразились коронавирусом. Об этом рассказал первый заместитель главы департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин.

Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области. Как рассказал первый замглавы департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин, заразились почти 60 человек.

«У нас есть данные о вспышке коронавируса в лагере «Улыбка» Лежневского района. На данный момент у 52 детей и шести взрослых подтвержден положительный тест на коронавирус», - цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, все дети переносят заболевание в легкой форме, никто из них не госпитализирован.

В местном Роспотребнадзоре сообщили, что тестировать на коронавирус в лагере начали после того, как у родителей двоих детей диагностировали заболевание. Всего специалисты обследовали 144 человека, из которых 120 - дети.