Минздрав утвердил порядок выплат медикам за выявление рака при диспансеризации

Приказ Минздрава, утверждающий порядок выплат медикам за выявление рака при профосмотрах и диспансеризации, зарегистрировали в Минюсте. Деньги на выплаты медучреждениям будут предоставлять территориальные ФОМС на основании заявок.

Министерство здравоохранения утвердило правила назначения выплат медикам, которые выявили онкологические заболевания в ходе диспансеризации или профосмотра. Приказ ведомства № 682Н ОТ 07.07.202года «Об утверждении порядка и условий осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» зарегистрировали в Минюсте.

Как писал «Доктор Питер», за каждый случай впервые выявленного заболевания, диагноз которого подтвержден, медики получат 1 тысячу рублей, однако эту ссуду придется разделить. Стимулирующие выплаты в размере 500 рублей будут получать терапевты, педиатры, фельдшеры, проводящие диспансеризацию и профосмотры, а также врачи, назначающие обследование, выполнившие его и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием.

Деньги на эти выплаты будут выделять из территориального форда обязательного медицинского страхования на основании заявок, которые должны быть рассмотрены в течение 3 рабочих дней. В ней медучреждение должно указать данные о проведенных пациенту с раком консультаций специалиста, назначении и выполнении диагностического исследования, установлении диагноза, взятии пациента на диспансерное наблюдение.

Выплаты рассчитаны на три года. Зимой этого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для этих целей в бюджете ФОМС запланировано по 1,2 млрд рублей ежегодно до 2024 года.

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