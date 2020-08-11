ФАС не позволила производителю увеличить цены на популярные препараты - лоперамид и доксициклин

Фармацевтическая компания «Велфарм» - производитель популярного противодиарейного средства лоперамид и антибиотика доксициклин неправильно рассчитала предельные отпускные цены на лекарства. Так решила Федеральная антимонопольная служба и не согласовала их. Компания обратилась в суд и проиграла его.

Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу в споре с фармкомпанией «Велфарм». Как сообщается на сайте ФАС, компания неправильно рассчитала предельные отпускные цены на препараты «Лоперамид Велфарм» (лоперамид) и «Доксициклин Велфарм» (доксициклин) - они выросли. Антимонопольщики провели экономический анализ, выявили ошибки и отказались согласовывать установленные компанией цены.

Как пояснила Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС, фармкомпания использовала данные о предельных отпускных ценах на референтные лекарства, однако в обоих случаях они не были зарегистрированы в России. «В этом случае расчёт предельной отпускной цены на воспроизведённый препарат проходит на основании максимальной зарегистрированной предельной отпускной цены на аналогичное лекарство в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН), лекарственной формы и дозировки. При этом, не допускается произвольный выбор лекарственной формы».

ФАС попросила «Велфарм» предоставить уточнённые расчёты, которые бы соответствовали требованиям методики расчёта предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, но производитель этого не сделал. После отказа ФАС в согласовании цены компания обратилась в суд.

«Арбитражный суд поддержал нашу позицию и подтвердил правильность применения ведомством методики, а следовательно, законность и обоснованность решения ФАС об отказе в согласовании предельных отпускных цен производителя», - сообщили антимонопольщики.

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