Высшая школа управления здравоохранением: Рост расходов на лечение рака - за счет пациентов с другими болезнями

Рост расходов на диагностику и лечение онкологических заболеваний заметно выше общего роста доходов в системе ОМС. Значит, эту сферу медицины финансируют за счет помощи по другим профилям? Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) провела исследование, посвященное финансированию онкологической службы.

В презентации к докладу ВШОУЗ о результатах проведенного исследования напоминается, что с 2019 года финансовые нормативы на онкологическую помощь впервые включены в территориальные программы ОМС. В 2020 году они выросли больше, чем общий рост расходов в системе ОМС. С одной стороны, это может плохо сказаться на оказании медицинской помощи по другим профилям. С другой, и это значительное увеличение не соответствует реальной потребности. Исследователи сравнивают ситуацию в России с США и странами Европы.

Так, расходы на оказание помощи на одного онкологического больного в РФ в 7,5 раза меньше, чем в США, в соответствии с ППС (ППС - паритет покупательной способности, 1 доллар ППС = 25,6 руб). В РФ расходы на 1 пациента с диагнозом «рак» (с учетом всех пациентов) в год составляют в среднем 300 тыс. руб. или 12 тыс. долларов (при условии, что пациент 1 раз обратился за амбулаторной помощью, 2 раза — в дневной стационар и был госпитализирован). В США расходы на 1 онкологического больного в год составляют 90,7 тыс. долларов, здесь больше всего расходов в лечении онкологического пациента - на амбулаторные услуги и химиотерапию.

Исследователи подсчитали: в РФ расходы на химиотерапию в 3,6 раза выше, чем в Китае, но в 3,5 раза ниже, чем во Франции, и в 7,6 раза ниже, чем в США (на душу населения в $ППС).

Стандартизованный коэффициент смертности (СКС) от злокачественных новообразований среди всего населения в России в 2018 году был на 13% ниже, чем в «новых-8» странах Евросоюза, но на 11% выше, чем в «старых» странах ЕС, и на 9% выше, чем в Белоруссии. Превышение смертности от злокачественных новообразований по сравнению со «старыми» странами ЕС особенно выражено у мужчин и в молодых возрастах – в 1,3 раза выше. Показатель первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями (стандартизованный показатель) в России на 22% ниже, чем в «новых» странах ЕС, и на 28% ниже, чем в «старых» странах ЕС. Значит, считают авторы исследования, выявляемость заболеваний в РФ, особенно на ранних стадиях, низкая.

Высокая смертность от рака в России объясняется недостаточным финансированием онкологической помощи по сравнению с развитыми странами (несмотря на рост тарифов в последние 2 года), делают вывод исследователи ВШОУЗ. «Неоптимальные способы оплаты медицинской помощи по профилю «онкология» препятствуют координации, равнодоступности и нацеленности на качественные результаты при оказании этой помощи». То есть установленные тарифы по клинико-статистическим группам (КСГ) не соответствуют реальной себестоимости оказания медицинской помощи и вынуждают медицинские организации «выбирать» пациентов с «дорогими» КСГ и низкой себестоимостью, что ставит пациентов с разной патологией в неравные условия.

Исследователи ВШОУЗ рекомендуют: предусмотреть оплату медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим пациентам, по смете или установить фиксированную плату за одного усредненного больного, как в США (с учетом реальных затрат на лечение пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями, а также с учетом обеспечения деятельности учреждения). Предусмотреть оплату амбулаторных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим пациентам, по подушевому принципу (за координацию медицинской помощи для пациента) + оплата за эпизод лечения в амбулаторных условиях или другие дополнительные виды помощи.

Кроме того, после увеличения общих объемов государственного финансирования здравоохранения необходимо предусмотреть дальнейшее увеличение расходов на онкологическую помощь. Если же это сделать без увеличения общих расходов на здравоохранение, то это может привести к перераспределению расходов в пользу оказания онкологической помощи за счет других профилей, как это и происходит сегодня.

Напомним, в Петербурга рост финансирования онкологической помощи в 2020 году составил 39%, в Территориальной программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи доля затрат на онкологию выросла с 8% до 10,5% (с 8 млрд до 11 млрд рублей). Стоимость всей территориальной программы увеличилась в 2020 году по отношению к 2019-му на 7%. Как сообщал заместитель директора Петербургского ТФОМС Вадим Стожаров, в то время, как затраты на лечение онкологических заболеваний растут, практически на одном уровне с предыдущими годами остается или даже уменьшается финансирование медицинской помощи для пациентов, страдающих другими заболеваниями. По его словам, дальнейший рост финансирования может быть - при нынешней системе налогообложения - недостижим: «Нам пора избавиться от детских болезней. И либо обращаясь в центр принятия стратегических решений, мы должны просить увеличения финансирования не только на онкологию, но и в целом на медицинскую помощь, либо мы должны развивать профилактическую направленность, диспансеризацию, а в клинических рекомендациях учитывать наши имеющиеся объемы финансирования».

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