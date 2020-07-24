Смольный: Меньше всего медиков заразились в больнице им. Семашко

Смольный: Меньше всего медиков заразились в больнице им. Семашко17:36, 10.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Городской больнице №38 им. Семашко в Пушкине зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости медиков коронавирусом - из 470 работников заболели 10. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, все специалисты прошли комиссию и должны получить выплаты.
Городская больнице №38 им. Семашко в Пушкине вернулась к оказанию плановой помощи. Уже открылись родильный дом, хирургическое и травматологическое отделения, отделение реабилитации пациентов неврологического профиля. При этом больница готова оперативно вернуться в режим работы инфекционного стационара.
«Ковидных» пациентов в медучреждении принимали с 1 мая. За 3 месяца медицинскую помощь получили 1550 петербуржцев. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, в больнице был самый низкий показатель заболеваемости медиков коронавирусом - из 470 специалистов заболели 10. Все они прошли комиссию, данные представлены для начисления стимулирующих выплат.
По словам Олега Эргашева, коэффициент распространения коронавируса в городе снижается. «Общее количество свободных коек превышает 50%. Сейчас перед нами стоит задача поэтапно возвращать к штатной работе городские стационары, соблюдая противоэпидемические меры. Они сохранят всю инфраструктуру для лечения инфекционных заболеваний».
Напомним, к плановой работе уже вернулись Детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2. Следующими стационарами, которые вернутся к обычной работе, станут Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Позднее к штатному режиму вернутся Покровская и 20-я больницы.
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© Доктор Питер
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