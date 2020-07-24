Смольный: Меньше всего медиков заразились в больнице им. Семашко

В Городской больнице №38 им. Семашко в Пушкине зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости медиков коронавирусом - из 470 работников заболели 10. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, все специалисты прошли комиссию и должны получить выплаты.

Городская больнице №38 им. Семашко в Пушкине вернулась к оказанию плановой помощи. Уже открылись родильный дом, хирургическое и травматологическое отделения, отделение реабилитации пациентов неврологического профиля. При этом больница готова оперативно вернуться в режим работы инфекционного стационара.

«Ковидных» пациентов в медучреждении принимали с 1 мая. За 3 месяца медицинскую помощь получили 1550 петербуржцев. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, в больнице был самый низкий показатель заболеваемости медиков коронавирусом - из 470 специалистов заболели 10. Все они прошли комиссию, данные представлены для начисления стимулирующих выплат.

По словам Олега Эргашева, коэффициент распространения коронавируса в городе снижается. «Общее количество свободных коек превышает 50%. Сейчас перед нами стоит задача поэтапно возвращать к штатной работе городские стационары, соблюдая противоэпидемические меры. Они сохранят всю инфраструктуру для лечения инфекционных заболеваний».

Напомним, к плановой работе уже вернулись Детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2. Следующими стационарами, которые вернутся к обычной работе, станут Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Позднее к штатному режиму вернутся Покровская и 20-я больницы.

Напомним, из ковидного режима работы в Петербурге вышли все федеральные клиники, принявшие участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Правда, этот обычный режим вовсе не тот, что был прежде, потому что надо строго соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не случилось повторения марта-апреля, когда больницы «выключались» из-за массовых заносов коронавируса. Смириться с этими неудобными правилами надо и врачам, и пациентам, в противном случае нас ждет новая волна, а с ней – запреты на ВМП и плановую медицину. За 4 месяца первой волны, говорят врачи, кто-то ее так и не дождался.

© Доктор Питер