Минздрав: Кальян вреднее сигарет и может распространять коронавирус

Во время эпидемии риск заразиться в кальянных очень высок, причем, не только ковидом, сообщили в Минздраве. В ведомстве рассказали, к каким проблемам со здоровьем может привести эта привычка.

Несмотря на то, что сигареты, в том числе электронные, а также кальяны запрещено курить в общественных местах, это все еще можно сделать во многих кафе и ресторанах. Однако в Минздраве предупреждают: риск заразиться коронавирусом в этом случае огромный.

Как пояснила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян, кальянный дым токсичен. В нем содержится никотин, канцерогенные вещества, токсины и тяжелые металлы. Кроме того, сжигание угля генерирует высокие уровни угарного газа - окиси углерода (СО) и канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Эти токсичные вещества, способные вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования. Согласно исследованиям, ученые установили связь между курением кальяна и раком легких, а также сообщается о возможных связях с раком ротовой̆ полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря.

Кроме того, за один час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания даже самой крепкой сигареты.

Опасность кроется и в самих приборах: даже при использовании одноразовых мундштуков риск заражения респираторными инфекциями, включая коронавирус, очень высок. Также есть риск заражения туберкулезом, поскольку бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов.

Наконец, кальяны опасны и для тех, кто не курит. Во время процесса в воздух выделяются окись углерода, канцерогенные полициклические ароматические углеводороды - их больше, чем при курении сигарет.

«В равной, или даже в большей степени опасны выбросы токсинов при курении бестабачных смесей через кальян. Таким образом, курильщик кальяна подвергает себя двойному воздействию кальянного дыма – активному и пассивному.​ Наркологи считают, курение кальяна более вредно, чем курение крепкой махорки в небольшом непроветриваемом помещении», - рассказали в Минздраве.

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