Сотрудники НИИ им. Вредена пожаловались на отсутствие выплат за работу на карантине по COVID-19

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена так и не получили стимулирующих выплат за работу в условиях распространившейся в учреждении коронавирусной инфекции.

Сотрудники НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат за работу с коронавирусом. За помощью они обратились в региональный ОНФ. В коллективном письме сотрудники НИИ им. Вредена напомнили, что с апреля по май этого года НИИ был закрыт на карантин, но они продолжали работать. Многие медики, спасая жизнь пациентам, сами заразились коронавирусом. «Однако никаких выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку они не получили".

Как сообщает пресс-служба петербургского отделения Общероссийского национального фронта, руководство медучреждения отказывает сотрудникам в выплатах, ссылаясь на отсутствие статуса инфекционного стационара. При этом по факту медики находились на вахте 23 дня в тяжелых условиях, спецодежде, ежедневно контактируя с зараженными коронавирусом пациентами. Также до сих пор некоторые сотрудники в неполном объеме получили страховые выплаты за заражение на рабочем месте.

«За справедливость начисления «президентских надбавок» боролись всей страной, однако никто из сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена их не получил, как и четкого ответа на волнующий их вопрос. Порядок стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19, регламентирован рядом нормативно-правовых документов, однако не стоит забывать, что согласно Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а также на вознаграждение за труд», – сообщил член петербургского штаба ОНФ Константин Тхостов.

Ранее Владимир Путин поручил Народному фронту контролировать своевременность «ковидных» выплат медикам. Его представители в Петербурге обратились в Министерство здравоохранения, а также призвали профильного вице-губернатора разобраться в ситуации с невыплатой страховых платежей врачам, переболевшим коронавирусной инфекцией, и в подведомственных городу учреждениях.

© Доктор Питер