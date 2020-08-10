Главный врач Городской станции переливания крови: В случае второй волны проблем с запасами антиковидной плазмы не будет

Петербуржцы, переболевшие ковидной пневмонией, с высоким уровнем антител к новому коронавирусу, сообщают, что не могут стать донорами плазмы. Почему Городская станция переливания крови не приглашает их, выяснил «Доктор Питер».

Городская станция переливания крови с 3 августа временно приостановила включение в базу потенциальных доноров антиковидной плазмы. На сайте ГСПК опубликовано объявление, в котором объясняется причина отказа: снижается количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Петербурге, а запас антиковидной плазмы создан.

Как пояснила главный врач ГСПК Татьяна Засухина, Городская станция переливания крови уже неделю не принимает новые анкеты от желающих стать донорами антиковидной плазмы:

- В базе данных ГСПК уже много записавшихся в доноры, с ними нужно работать. Поэтому временно приостановлен набор новых. В случае второй волны проблем с запасами антиковидной плазмы не будет. Мы возобновим прием новых доноров, если экспертное сообщество в лице комитета по здравоохранению сообщит нам о необходимости увеличения ее объемов. На сегодня запас достаточный.

Напомним, донорская плазма переболевших COVID-19 применяется в лечении пациентов со среднетяжелой и тяжелой формами заболевания. В соответствии с постановлением правительства города «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки донорам-реконвалесцентам COVID-19 за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы» они получают около пяти тысяч рублей. Вице-губернатор Олег Эргашев месяц назад в телеэфире обращался к донорам с просьбой стать активнее. На тот момент за два месяца на станцию обратились 215 переболевших ковидом. Половину «забраковали» по медицинским показаниям и в петербургском реестре доноров плазмы было около 100 человек.

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