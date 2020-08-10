Фармацевтические компании призвали Минздрав подождать с регистрацией вакцины от коронавируса

Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса на некоторое время. Ранее сообщалось, что ведомство зарегистрирует препарат, разработанный в НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи, к 12 августа.

Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) считает, что регистрировать вакцину от коронавируса, разработанную в НИИ им. Гамалеи слишком рано. Письмо с предложением повременить специалисты направили главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Фармкомпании сообщили, что разработчики препарата не завершили ее тестирование с участием «даже сотен человек». Помимо этого, в его основе лежит другая вакцина от MERS, испытания которой тоже пока продолжаются, поэтому «еще нет оснований делать заключения о ее эффективности». Об этом пишет «Медуза».

Специалисты также напомнили, что работа над вакцинами от коронавируса идет по всему миру. Сейчас насчитывается 26 вакцин-кандидатов, а шесть из них тестируют с участием десятков тысяч человек.

«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан России», — говорится в письме.

Как писал «Доктор Питер», первая отечественная вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована к 12 августа. Планируется, что первыми ее получат медики, учителя и пожилые россияне.