Эндокринолог рассказала о связи фруктов и заболеваниях печени

Любовь к фруктам может спровоцировать проблемы с печенью, говорит эндокринолог Зухра Павлова. Все дело в большом количестве фруктозы, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Фрукты и овощи обязательно должны быть в рационе, однако слишком большое их количество может привести к проблемам с печенью. Как пояснила эндокринолог Зухра Павлова, все дело во фруктозе. По словам врача, косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.

«В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых – больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так – он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени», - цитирует врача радио Sputnik.

По словам специалиста, фрукты лучше использовать не в качестве перекуса, а в виде десерта.

«Когда человек перекусывает фруктами или ягодами, он получает глюкозу, фруктозу, большой выброс инсулина в зависимости от того, сколько съел. При этом в рационе не хватает важного компонента – белка. Перекус фруктами хорош, но только если фрукт идет в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт, и к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие по несколько штук. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится», - говорит Зухра Павлова.