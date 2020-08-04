«Как мертвому припарки»: Глава Центра Гамалеи раскритиковал советы болеющим COVID-19

Специальные диеты, упражнение и другие способы защититься от коронавируса или облегчить состояние вряд ли помогут, считает директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, спасут лишь антитела к ковиду.

В сети все чаще появляются советы для тех, кто заразился коронавирусом. Одни рекомендуют выполнять специальные упражнения на дыхание, другие - придерживаться специальной диеты. Так, сообщалось, что состояние при коронавирусе поможет облегчить высокая концентрация фермента ACE2. Он содержится в арахисе, фисташках, какао и других продуктах.

Директор НИИ им. Гамалеи считает, что вряд ли эти способы будут эффективными. По его мнению, заболевшему помогут лишь антитела.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки», - пояснил врач РИА Новостям.

Гинцбург пояснил, что речь идет об антителах в концентрированном виде - плазмы или препарата - моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам коронавируса. Вакцина используется для профилактики, а антитела - терапевтически, когда пациент уже заразился.

«То есть если человек заболел, вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус», - сказал специалист.