Директор Центра Гамалеи: Заразиться коронавирусом при вакцинации невозможно

Вакцинация от коронавирусной инфекции не спровоцирует заражение, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Дело в том, в препарате использованы неживые частицы, созданные на основе аденовируса.

Многие россияне не планируют вакцинироваться от коронавируса, поскольку опасаются заразиться. Директор НИИ им. Гамалеи пояснил, что это невозможно - препарат безопасен.

«Частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок», — рассказал Гинцбург телеканалу «Россия 24».

По его словам, вакцинация может доставить некоторый дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена у пациента начинает мощно работать иммунитет. В некоторых случаях может повыситься температура.

Планируется, что вакцина, созданная в НИИ Гамалеи, пройдет регистрацию 12 августа. Первыми доступ к ней получат медики, учителя и пожилые россияне - они входят в группу риска.

Испытания вакцины на детях ученые собираются начать в январе-феврале следующего года. До этого времени дети не смогут получить препарат.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что богатые россияне, включая политиков и топ-менеджеров крупных фирм, получили вакцину еще в апреле. Однако в Минздраве эту информацию опровергли.