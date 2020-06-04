Петербургский токсиколог: Россиянам не грозит гибель от замены алкоголя санитайзерами

В США умерли четыре человека, трое выписаны из больницы с нарушением зрения после употребления внутрь санитайзеров. Почему в России случаи отравления дезинфицирующими средствами – единичные, «Доктору Питеру» объяснил Андрей Андрианов, заведующий отделением острых отравлений НИИ им. Джанелидзе.

В обнародованном отчете Центра по контролю и профилактики заболеваний США (CDC) говорится о том, что 15 человек в штатах Аризона и Нью-Мексико отравились спиртосодержащими санитайзерами. Пострадавших называют «лицами с расстройством употребления алкоголя»: «CDC и государственные партнеры установили определение случая отравления метанолом, связанного с дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе, и рассмотрели 62 записи вызовов токсикологического центра с 1 мая по 30 июня 2020 года. В течение этого периода 15 взрослых пациентов (…) проглотили дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе и впоследствии были госпитализированы. Четыре пациента умерли, а трое были выписаны с нарушением зрения.» И CDC сообщает, что число обращений в центры отравлений по всей Америке заметно выросло. Контрольное ведомство провело опрос среди населения: более 30% опрошенных иногда или постоянно неправильно используют санитайзеры – дезинфицируют ими продукты или пьют.

Как и во всем мире, дезинфекция рук стала в США одной из мер защиты от заражения SARS-CoV-2. В отчете сказано: «если мыло и вода недоступны, рекомендуется использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, содержащие не менее 60% этилового спирта (этанола) или 70% изопропилового спирта (изопропанола) в общественных условиях (1); в медицинских учреждениях рекомендации CDC указывают, что дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе должны содержать 60-95% спирта (≥60% этанола или ≥70% изопропанола) (2). По данным Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое регулирует использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе в качестве безрецептурного лекарственного средства, метанол (метиловый спирт) не рекомендован».

Однако именно метанол, входящий в состав этих средств в основном стал причиной тяжелейших отравлений. Он обнаружен в некоторых антисептиках.

- У нас для производства санитайзеров используется в основном изопропиловый спирт, это должно быть обозначено на этикетке. Он вызывает опьянение, подобно этиловому спирту, но при этом он токсичнее. А метилового спирта там вообще не должно быть, - рассказал «Доктору Питеру» Андрей Андрианов, заведующий отделением острых отравлений НИИ им. Джанелидзе. – В отделение токсикологии нашего института пациенты с отравлениями, как метиловым, так и изопропиловым спиртом поступали и до эпидемии. Но они пили вовсе не санитайзеры – дезинфицирующие средства стоят дороже водки. Разве только по ошибке его выпивают, чтобы опохмелиться, например. Но такие случаи очень редки. В Америке, наоборот, спиртное стоит дороже дезинфицирующих средств.

© Доктор Питер