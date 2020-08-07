Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

В России могут обновить требования к автомобильной аптечке. Минздрав предлагает убрать из нее маленькие бинты, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри. По мнению ведомства, эти изделия при оказании помощи практически бессмысленны.

Минздрав хочет изменить перечень изделий, которые должны быть в автомобильной аптечке. Ведомство предлагает исключить из ее состава бинты малых размеров, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри. Как пояснили в ведомстве, маленькие бинты «при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеют смысла», так как они используются при незначительных повреждениях. «Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи».

В новую аптечку могут войти пластырь, перчатки, бинты и дополнительная упаковка стерильных салфеток. Предлагается добавить еще две нестерильные медицинские маски из нетканого материала с резинками или завязками. Как говорится в проекте приказа, эти изделия могут понадобиться в том числе для оказания первой помощи.

Минздрав предлагает изменить название и содержание инструкции аптечки. Это должно сформировать единые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Аптечки первой помощи, произведенные до вступления в силу изменений, действительны в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.