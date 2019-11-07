В Роспотребнадзоре назвали продукты, накапливающие радиацию

Черника, клюква и грибы больше других продуктов способны накапливать радионуклиды. Причем, они регулярно появляются на рынках, а Роспотребнадзор их выявляет и изымает из продажи.

Дары леса могут быть опасными, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам специалистов, растущие практически во всех лесах грибы, клюква и черника больше других накапливают радионуклиды.

«Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Источником происхождения опасных продуктов считаются территории, загрязненные после аварии на Чернобыльской АЭС, однако случаи их «ввоза» единичны. Также зафиксированы случаи, когда опасные грибы и ягоды привозили туристы, путешествующие на автомобилях - они покупали продукты, продающиеся прямо у дороги.

По словам эпидемиологов, опасным может быть и мясо. «Потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на "грязных" территориях, в которых проживание запрещено».