За неделю на укусы клещей пожаловались 760 петербуржцев

За неделю на укусы клещей пожаловались 760 петербуржцев12:19, 06.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
За неделю 760 петербуржцев обратились в медучреждения из-за укусов клещей. У двоих обнаружили клещей энцефалит, восемь заразились боррелиозом.
С 27 июля по 2 августа в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 760 петербуржцев, включая 128 детей. Об этом сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.
Из всех пострадавших только 101 человек встретился с клещем на территории Петербурга. Больше всего жертв зафиксировано в Курортном районе - 24 человека.
Два человека заразились клещевым энцефалитом. Заражение произошло в Петербурге и на территории Карелии. У восьмерых обнаружили боррелиоз. С начала сезона энцефалитом заразился 21 человек, а боррелиозом - 61.
В петербургских лабораториях проверили 1150 клещей, снятых с пациентов. Возбудитель энцефалита обнаружен в 3 пробах, боррелиоза - в 184 пробах.
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