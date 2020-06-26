За неделю на укусы клещей пожаловались 760 петербуржцев

За неделю 760 петербуржцев обратились в медучреждения из-за укусов клещей. У двоих обнаружили клещей энцефалит, восемь заразились боррелиозом.

С 27 июля по 2 августа в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 760 петербуржцев, включая 128 детей. Об этом сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.

Из всех пострадавших только 101 человек встретился с клещем на территории Петербурга. Больше всего жертв зафиксировано в Курортном районе - 24 человека.

Два человека заразились клещевым энцефалитом. Заражение произошло в Петербурге и на территории Карелии. У восьмерых обнаружили боррелиоз. С начала сезона энцефалитом заразился 21 человек, а боррелиозом - 61.

В петербургских лабораториях проверили 1150 клещей, снятых с пациентов. Возбудитель энцефалита обнаружен в 3 пробах, боррелиоза - в 184 пробах.

Согласно данным ежегодного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге в 2019 году», в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 46 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 3 у детей до 14 лет. Это на 26,5% больше, чем годом ранее. Большая часть заболевших (73,9%) пострадали от клещей в Ленобласти. Летальных случаев, к счастью, не было. При этом, как отмечалось в докладе, двое заразились КВЭ не после укусов клещей, а выпив козье молоко - на территории Московском области, в Волоколамском районе.

Случаев клещевого боррелиоза (болезни Лайма) в прошлом году в Петербурге было зафиксировано традиционно больше — 358, в том числе 68 у детей до 14 лет. Более половины заболевших петербуржцев пострадали от укусов клещей в Ленобласти, а каждый десятый (43 человека или 12%) - на территории города: в Курортном, Пушкинском, Московском, Выборгском и Красногвардейском районах. Заболеваемость боррелиозом в сезоне-2019 выросла на 27,9% по сравнению с годом ранее.

© Доктор Питер