Ученые: Риск заразиться у медиков, работающих с коронавирусом, почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

У медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом, риск инфицироваться в 11,6 раза выше, чем у обычных людей. Комментируя результаты этого исследования, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова сообщила, что дополнительные деньги при заражении медиков должны выплачиваться безоговорочно.

То, что медработники больше других рискуют заразиться коронавирусом, уже известный факт. Однако сейчас ученые подсчитали, насколько этот риск высок - по их данным, возможность инфицироваться у них в 11,6 раза выше, чем у обычных людей. Даже если этот риск оценивать с учетом того, что медики чаще проходят тестирование, то он в 3,4 раза выше, чем в обычной популяции.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Ученые проанализировали данные около 2 млн человек, не имеющих отношение к медицине, а также около 100 тысяч медработников из США и Великобритании. По данным специалистов, особенно высоким риск оказался у медиков афроамериканского и испанского происхождения, а также представителей коренных народов США.

Ученые сообщили, что по всему миру медиков необходимо полностью обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Для России же есть дополнительный вывод, его сделала руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), доктор медицинских наук Гузель Улумбекова, которая перевела статью, опубликованную в британском журнале.

«Вывод для России — средства при заражении медицинских работников новой коронавирусной инфекцией должны выплачиваться им безоговорочно, и абсолютно неправомерно изучать при каких обстоятельствах это произошло — в медицинской организации или в быту».

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