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Ученые: Риск заразиться у медиков, работающих с коронавирусом, почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

15:21, 05.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

У медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом, риск инфицироваться в 11,6 раза выше, чем у обычных людей. Комментируя результаты этого исследования, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова сообщила, что дополнительные деньги при заражении медиков должны выплачиваться безоговорочно. 

Ученые: Риск заразиться у медиков, работающих с коронавирусом, почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

То, что медработники больше других рискуют заразиться коронавирусом, уже известный факт. Однако сейчас ученые подсчитали, насколько этот риск высок - по их данным, возможность инфицироваться у них в 11,6 раза выше, чем у обычных людей. Даже если этот риск оценивать с учетом того, что медики чаще проходят тестирование, то он в 3,4 раза выше, чем в обычной популяции. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Ученые проанализировали данные около 2 млн человек, не имеющих отношение к медицине, а также около 100 тысяч медработников из США и Великобритании. По данным специалистов, особенно высоким риск оказался у медиков афроамериканского и испанского происхождения, а также представителей коренных народов США.

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Ученые сообщили, что по всему миру медиков необходимо полностью обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Для России же есть дополнительный вывод, его сделала руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), доктор медицинских наук Гузель Улумбекова, которая перевела статью, опубликованную в британском журнале.

«Вывод для России — средства при заражении медицинских работников новой коронавирусной инфекцией должны выплачиваться им безоговорочно, и абсолютно неправомерно изучать при каких обстоятельствах это произошло — в медицинской организации или в быту».

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество, Права врача

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