«Ищите в регионах». Минздрав закупил лишь половину объема важного лекарства для пациентов с рассеянным склерозом

Минздрав закупил на 2020 год лишь 50% от потребности жизненно важного препарата для пациентов с рассеянным склерозом. В Петербурге он подошел к концу, рассказал в социальной сети ВКонтакте Алексей Мазуров, страдающий этим неизлечимым заболеванием. Куда делось лекарство, узнавал «Доктор Питер».

- У меня случилась беда, у меня и у еще сотен тех, кто в Петербурге получает лекарство «Тизабри» для лечения рассеянного склероза. Это ежемесячные капельницы, которые останавливают прогрессирование этого страшного аутоиммунного заболевания. (…) Это последний месяц, когда я смогу сделать капельницу. Со следующего нужно будет начинать медикаментозный выход. Я хочу жить и надеюсь на вашу помощь. Я не знаю, что мне делать, - обратился к своим подписчикам Алексей Мазуров.

Он ошибочно обвиняет городские власти в том, что они не закупили препарат в необходимом для пациентов объеме. Пациенты обычно и не знают, кто должен закупать лекарство, которое они получают по льготе - бесплатно. В этом случае обвинять следовало бы Минздрав: «Тизабри» (МНН натализумаб) – включен в программу «14 высокозатратных нозологий», и обеспечивать им должно федеральное ведомство. Однако оно закупило натализумаб в объеме всего 50% от потребности. Эта информация была озвучена 3 июля в Совете Федерации.

«Тизабри» назначается пациентам с агрессивным течением рассеянного склероза, в Петербурге в этом году его получает 251 пациент. По данным Единой информационной системы в сфере закупок на 2020 год им фактически закуплено 32 649 мл препарата (2 177 упаковок), что составляет только 53% от заявленной потребности. Нуждающимся в этом препарате на год требуется 61 182 мл, или 4 079 упаковок до начала федеральных поставок следующего года, как правило, в марте. Значит, дополнительно требуется еще больше тысячи упаковок натализумаба до следующей поставки по программе «14 ВЗН».

Минздрав сообщил, что есть регионы, в которые препарат поступил в избытке, поэтому те, в которых его не хватает, должны через единую систему запросить о возможности предоставления препарата.

- Беспокойство у пациентов есть, это понятно. Мы обратились в комитет по здравоохранению, чтобы он сделал запросы в другие регионы, - рассказала «Доктору Питеру» руководитель поликлинического отделения Городского центра рассеянного склероза в 31-й больнице.

В комитете по здравоохранению заверили, что знают о проблеме и будут ее решать: «Не оставим людей без помощи».

По информации депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, остатки «Тизабри» есть в льготной аптеке №46 на ул. Бонч-Бруевича, и, возможно, в других аптеках для льготников. Он пишет на своей странице в ФБ: «В Минздраве решают вопрос о перераспределении поставок. Надеюсь (и комитет надеется), что в ближайшее время это сделают, и город снова будет получать лекарство».

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