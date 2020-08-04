Немецкие врачи: В Германию пришла вторая волна эпидемии коронавируса

В Германии началась вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона. Она добавила, что расслаблять нельзя до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина.

Практически все страны готовятся к наступлению второй волны пандемии коронавируса. По прогнозам, она может начаться осенью - вместе с подъемом заболеваемости ОРВИ. Кроме того, студенты вернутся из родных городов в мегаполисы на учебу, что, по прогнозам петербургских ученых, может поднять заболеваемость ковидом на 15-20%.

По мнению немецких врачей, в их стране вторая волна уже началась. Об этом рассказала председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона. Она добавила, что новая вспышка слабее чем та, которая была зафиксирована в марте-апреле.

По словам врача, эпидемия не угаснет, пока ученые не создадут эффективную вакцину. До этого момента необходимо сдерживать ее распространение. «Растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии».

Согласно последним данным, в Германии коронавирусом заразились 212 320 человек, 194 700 выздоровели, 9232 - умерли.