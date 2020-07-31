Минздрав издал новые рекомендации. Как надо реабилитировать пациентов с COVID-19 и врачей, которые их лечат

Чтобы избежать выгорания медиков, работающих с ковидными пациентами, Минздрав посоветовал создать в клиниках почтовые ящики, куда сотрудники могут класть анонимные сообщения для руководства. О том, как будут восстанавливать здоровье медиков и пациентов, говорится во временных методических рекомендациях по медицинской реабилитации взрослых и детей, перенесших заболевание, вызванное COVID-19. Они уже направлены в регионы.

Временные методические рекомендации по медицинской реабилитации при COVID-19, опубликованные сегодня на сайте Министерства здравоохранения, учитывают маршрутизацию и особенности реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией на разных этапах (1-й, 2-й, 3-й этапы) - начиная с отделений интенсивной терапии и заканчивая дневными стационарами и дистанционными занятиями на дому. В документе есть разные опросники, анкеты для оценки физического и психологического состояния пациентов, переносимости физических нагрузок, а также программы тренировок и комплексы упражнений.

«Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий. Для дальнейшей реабилитационной помощи по завершению периода постинфекционной изоляции пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные, на основании региональных дорожных карт маршрутизации», - сообщают в пресс-службе министерства.

Первый этап реабилитации должен начинаться для пациентов с коронавирусной инфекцией сразу в отделениях интенсивной терапии. Второй этап проводится также в стационарах - в отделениях медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями. Перед его началом необходимо провести обследование пациента, чтобы составить индивидуальную программу реабилитации и оценить безопасность планируемых мероприятий. Для проведения этого этапа министерство рекомендует развернуть не менее 2100 коек, или из расчета 1 койка на 70 тысяч населения. При этом, как отмечают в ведомстве, не менее 70% коек должны предусматривать возможность изоляции пациентов, поступивших на 2-й этап с положительным тестом на COVID-19 при выписке из специализированного стационара, а также тех, у кого нет симптомов, но отрицательный результат еще не получен. «Предпочтительно, чтобы такие отделения находились в структуре стационара, оказывающего помощь пациентам COVID-19», - отмечается в рекомендациях. Третий этап медицинской реабилитации организуется в профильных отделениях дневных стационаров или поликлиник, а также на дому с использованием телемедицинских технологий или в санаториях.

Рекомендованная длительность программ реабилитации - от 6 до 12 недель, а повторный курс эксперты советуют назначать не раньше чем через год после первого.

При медицинской реабилитации детей эксперты рекомендуют опираться на те же принципы, что и для взрослых. Однако указывают особенности для разных возрастных групп – младенцев, дошкольников, школьников.

Отдельная глава посвящена оздоровлению и восстановлению работоспособности медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Сотрудников старше 65 лет из-за риска заражения и тяжелого течения болезни рекомендуется вообще освободить от такой работы, а старшим сестрам и заведующим отделениями - продумать резервный список персонала на случай болезни или самоизоляции коллег. Для сотрудников, вынужденных жить в условиях клиники, министерство рекомендует оптимально организовать место отдыха с душем и туалетом, полноценное питание, «строго придерживаться» составленного графика работы во избежание перегрузок и перенапряжения. В любой момент у медиков должна быть возможность получить помощь психолога – либо в самом стационаре, либо по телефону или с использованием телемедицинских технологий. Для профилактики профессионального выгорания медработников в Минздраве, в частности, советуют организовать «продуктивное взаимодействие между персоналом и руководством клиники».

«Совместное обсуждение достижений и проблем позволяет снизить напряжение в коллективе. Рекомендуется создать в клинике почтовый ящик для писем, куда сотрудники могут написать анонимные сообщения для руководства. Наличие такого инструмента позволит высказываться персоналу и не вызывать открытого конфликта», - говорится в тексте рекомендаций.

© Доктор Питер