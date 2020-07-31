Глава Минпромторга исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировки

Обязательная маркировка лекарств, которая началась в России с 1 июля, не приведет к их дефициту или росту стоимости. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Обязательная маркировка лекарств, которая стартовала с 1 июля, не скажется на количестве препаратов, а также на их ценах. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этого не может произойти «по определению».

«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», - цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что ведомство уже замечает первые результаты. Например, с помощью маркировки можно обнаружить в аптеках препараты, которые должны выдаваться пациентам в больницах. «Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места».

По словам министра, чтобы избежать дефицита, есть несколько механизмов - они должны помочь фармкомпаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля. Однако распространяются эти механизмы только на препараты, произведенные до 1 октября 2020 года. Например, зарубежные производители могут промаркировать свои препараты на таможенных складах, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность - их в России семь. Помимо этого, все производители могут обратиться в комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение лекарств препаратов без нанесения средств идентификации.

Не стоит опасаться и повышения цен, говорит Денис Мантуров. Он пояснил, что оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - должен бесплатно, то есть за свой счет предоставлять коды маркировки для лекарств не дороже 20 рублей. «А в дорогом сегменте лекарств стоимость маркировки в 50 копеек за код просто не имеет значения».

Как писал «Доктор Питер», в соответствии с 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», с 1 июля вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Предполагается, что она защитит фармрынок от фальсифицированных лекарственных средств и позволит автоматизировано одномоментно выводить из оборота препараты, не отвечающие установленным требованиям к качеству, эффективности и безопасности. Производители препаратов должны наносить маркировку на препараты, и в систему мониторинга будет заноситься информация об их движении: хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализация, передача, применение и уничтожение. Так будет обеспечиваться прозрачность поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке.

Однако фармкомпании сообщили, что новые правила могут привести к дефициту лекарств. «Поскольку речь идет о десятках тысяч серий лекарственных препаратов, необходимых к поставке в систему здравоохранения, то принятие подобного "разрешительного" порядка ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов без средств идентификации лишь ускорит создание масштабной дефектуры лекарственных препаратов».