Глава Минпромторга исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировки

Глава Минпромторга исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировки09:44, 31.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Обязательная маркировка лекарств, которая началась в России с 1 июля, не приведет к их дефициту или росту стоимости. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обязательная маркировка лекарств, которая стартовала с 1 июля, не скажется на количестве препаратов, а также на их ценах. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этого не может произойти «по определению».
«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», - цитирует министра ТАСС.
Он добавил, что ведомство уже замечает первые результаты. Например, с помощью маркировки можно обнаружить в аптеках препараты, которые должны выдаваться пациентам в больницах. «Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места».
По словам министра, чтобы избежать дефицита, есть несколько механизмов - они должны помочь фармкомпаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля. Однако распространяются эти механизмы только на препараты, произведенные до 1 октября 2020 года. Например, зарубежные производители могут промаркировать свои препараты на таможенных складах, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность - их в России семь. Помимо этого, все производители могут обратиться в комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение лекарств препаратов без нанесения средств идентификации.
Не стоит опасаться и повышения цен, говорит Денис Мантуров. Он пояснил, что оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - должен бесплатно, то есть за свой счет предоставлять коды маркировки для лекарств не дороже 20 рублей. «А в дорогом сегменте лекарств стоимость маркировки в 50 копеек за код просто не имеет значения».
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