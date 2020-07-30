/ 18+

Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Мордовии

18:36, 30.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил о пациентах, которые заразились коронавирусом несколько раз. Сколько в регионе было подобных случаев, он не уточнил.

Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Мордовии

В Мордовии были зафиксированы случаи, когда пациенты заражались коронавирусом несколько раз. Об этом рассказал глава местного минздрава Олег Маркин.

«Как и в Китае, и в России в целом, и у нас в Республике Мордовии, к сожалению, регистрируются факты повторного инфицирования коронавирусной инфекцией», - цитируют министра РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас коронавирус недостаточно изучен, поэтому ученые точно не знают, как у разных пациентов появляется и работает иммунитет. «По предварительным данным, есть люди, у которых был высокий титр антител после перенесенной коронавирусной инфекции, а через месяц титр антител — ноль. Поэтому имеются категории граждан, перенесших болезнь, у которых снижается иммунитет по поводу коронавирусной инфекции и, возможно, по второму заражению. Эти результаты, к сожалению, есть».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Тернопольской области в Украине у одного из пациентов зафиксировали повторное заражение коронавирусом - мужчина заболел три раза.

Петербургский Роспотребнадзор опроверг сообщения о том,что в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ) были зафиксированы случаи повторного заражения детей. «Случаи якобы повторного заражения новой коронавирусной инфекции требуют дополнительного и более детального изучения, подтвержденных случаев инфицирования в мире достоверно не описано».

Рубрики: Инфекционные болезни

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×