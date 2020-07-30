Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Мордовии

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил о пациентах, которые заразились коронавирусом несколько раз. Сколько в регионе было подобных случаев, он не уточнил.

В Мордовии были зафиксированы случаи, когда пациенты заражались коронавирусом несколько раз. Об этом рассказал глава местного минздрава Олег Маркин.

«Как и в Китае, и в России в целом, и у нас в Республике Мордовии, к сожалению, регистрируются факты повторного инфицирования коронавирусной инфекцией», - цитируют министра РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас коронавирус недостаточно изучен, поэтому ученые точно не знают, как у разных пациентов появляется и работает иммунитет. «По предварительным данным, есть люди, у которых был высокий титр антител после перенесенной коронавирусной инфекции, а через месяц титр антител — ноль. Поэтому имеются категории граждан, перенесших болезнь, у которых снижается иммунитет по поводу коронавирусной инфекции и, возможно, по второму заражению. Эти результаты, к сожалению, есть».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Тернопольской области в Украине у одного из пациентов зафиксировали повторное заражение коронавирусом - мужчина заболел три раза.