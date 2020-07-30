За время эпидемии коронавирусом заразились 56 петербуржцев, получающих паллиативную помощь

За время эпидемии 56 петербуржцев, которые получали паллиативную помощь, заразились коронавирусом. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, если бы не правильные действия медиков и самих пациентов, инфицированных было бы куда больше.

В этом году паллиативную помощь получили 9645 петербуржцев, из них 3118 находились в стационарах. Как рассказали в Смольном, из-за эпидемии коронавируса, паллиативную помощь старались оказывать на дому, чтобы снизить риск заражения. Напомним, в разгар эпидемии родственники и волонтеры не могли посещать близких, находящихся на лечении в стационарах. Кроме того, во время карантина родственники находились дома и могли самостоятельно ухаживать за пациентами под контролем медиков.

Однако случаи заражения коронавирусом все же были. «Ответственное отношение медиков и пациентов к введенным ограничениям позволило не допустить серьезного уровня заболеваемости коронавирусом паллиативных больных. Число наблюдавшихся пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 56 человек»,- рассказал Олег Эргашев.

По данным Смольного, в первом полугодии патронажные службы 27 612 раз выезжали к пациентам. Почти 70 петербуржцев, нуждавшихся в паллиативной помощи, были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - их доставляли домой.

Всего с начала года 103 пациента получили респираторную поддержку, в том числе на дому. 68 паллиативных пациентов в домашних условиях обеспечены оборудованием для искусственной вентиляции легких.

Сейчас запрет на посещение родственниками медучреждений снят, а все клиники, где оказывают паллиативную помощь, работают в обычном режиме.

© Доктор Питер