После вмешательства прокуроров медики получили 1,5 млрд стимулирующих выплат

За первое полугодие 2020 года сотрудники прокуратуры добились перечисления медикам невыплаченных или еще не начисленных стимулирующих выплат на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили на коллегии ведомства.

Российским прокурорам удалось добиться перечисления стимулирующих выплат медицинским работникам, которые они должны получать за работу с коронавирусом. Так, после вмешательства сотрудников ведомства 55 тысяч медиков получили выплаты на сумму 1,5 мрлд.

Кроме того, были погашены долги по зарплате 282,8 тысяч работников на общую сумму 4,3 млрд рублей. Такие данные были приведены на под коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2020 года.

Подводя итоги коллегии, генеральный прокурор Игорь Краснов потребовал «жестко пресекать факты установления формальных критериев и создания административных барьеров, препятствующих получению гарантированных государством выплат и компенсаций, вплоть до постановки вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности».

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