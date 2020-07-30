Ученые: Вернувшиеся на учебу студенты могут «поднять» заболеваемость коронавирусом на 20%

В начале нового учебного года, когда студенты вернутся на учебу, в крупных городах может увеличиться заболеваемость коронавирусом. По подсчетам ученых, статистика может вырасти на 15-20%. Больше всего в этой ситуации рискуют пожилые преподаватели. Специалисты предлагают тестировать учеников на ковид и проводить некоторые занятия в онлайн-формате.

В университетах Москвы и Петербурга учатся много иногородних студентов. Осенью им предстоит вернуться в мегаполисы, из-за чего заболеваемость коронавирусом может пойти вверх. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) с помощью методов математического моделирования подсчитали, что уже к 10–14 сентября (по истечении инкубационного периода патогена) число заразившихся в Москве и Петербурге может вырасти на 15–20%. Такие данные приводят «Известия».

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин, — сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

По мнению специалиста, «осенняя» волна будет менее масштабной чем та, что была зафиксирована весной. Однако студенты напрямую контактируют с преподавателями, которые входят в группу риска. Чтобы их защитить, специалисты предлагают проводить некоторые лекции в онлайн-формате.

Профессор «Сколтеха», вирусолог Егор Базыкин рассказал, что коронавирус затронул все регионы страны, поэтому перемещение россиян из одного города в другой мало на что повлияет. Заболеваемость может вырасти не из-за возвращения студентов, а из-за того, что с началом учебы резко возрастает количество контактов. Он напомнил о важности использования масок, соблюдения гигиены и дистанцирования, а также проведения тестов на коронавирус.

«Сейчас обсуждается, насколько частым его надо делать для студентов, живущих в общежитии. Это зависит от многого: эпидемической ситуации, размера общежития и стоимости тестирования. Математические модели показывают, что частое тестирование позволит держать ситуацию под контролем, даже если тест не стопроцентно эффективный».

В Роспотребнадзоре возможный рост заболеваемости связывают с сезонным ростом ОРВИ. Эпидемиологи также считают, что масштабной вспышки быть не должно, поскольку у населения постепенно формируется иммунитет к коронавирусу.

«По состоянию на июнь в Москве и Петербурге доля населения с антителами к вирусу SARS-CoV-2 уже достигала 26%, и мы вправе ожидать, что к началу учебного года уровень иммунной прослойки будет еще больше. Также важно учитывать, что максимальные показатели коллективного иммунитета установлены среди детей дошкольного и школьного возраста, что вселяет еще больше оптимизма относительно того, как пройдет начало учебного года», - рассказал директор Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.