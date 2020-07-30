Врач: Секрет кавказского долголетия кроется в хорошем шашлыке

Секрет кавказского долголетия кроется в правильно приготовленном мясе, говорит диетолог Андрей Бобровский. Он рассказал, как сделать шашлык, который принесет только пользу организму, а также как его правильно съесть.

На Кавказе серьезно подходят к приготовлению шашлыка. Как правило, мелко нарезают баранину и нанизывают кусочки на шампуры, а после этого запекают на древесном угле в мангале. По словам диетолога Андрея Боровского, в таком мясе правильное содержание ненасыщенных жиров.

«Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо – это не только белок, мясо, еще и жир. Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе», - цитирует врача радио Sputnik.

Он пояснил, что на Кавказе для приготовления шашлыка используют мясо молодых барашков, а в России больше предпочитают готовить из мяса взрослых баранов. «Мясо ягненка и взрослого барана отличается по количеству насыщенных жиров. С точки зрения современной диетологии шашлык из рыбы и шашлык из ягненка самые полезные. Шашлык из свинины не самый полезный по составу жиров».

Лучше всего готовить мясо на гриле или мангале. Готовка на открытом огне убирает лишний жир. Кроме того, диетолог рекомендует заедать мясо большим количеством зелени. «Еще одна рекомендация, которая делает шашлык полезным – надо съедать зелени и овощей столько, сколько вы съели мяса».