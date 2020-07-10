Главный санврач Петербурга разрешила лечиться в городских санаториях по желанию

Санатории Петербурга вновь могут принимать пациентов на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова сняла запрет на прием и размещение пациентов в санаториях для прохождения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Новое постановление главного санврача города №15 опубликовано сегодня на сайте надзорного ведомства, но начало оно действовать несколько дней назад - с 27 июля.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что с 22 июня городские санатории начали прием петербуржцев, но только на основании заключения врачебной комиссии. В конце июня Роспотребнадзор РФ изменил правила организации работы санаториев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Согласно новым рекомендациям при заезде в санатории больше не обязательно предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. Однако в начале июля о сохранении таких справок в крымских санаториях сообщал глава региона Сергей Аксенов.

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