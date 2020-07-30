Минздрав подготовит изменения в порядке медосмотра для водителей до конца года

Министерство здравоохранения до конца года представит новые правила прохождения медосмотра для водителей. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Ведомства, работающие над изменениями правил прохождения медосмотра для водителей, договорились по основным вопросам. Новый документ планируют подготовить и представить к концу этого года.

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», - сказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай РИА Новостям.

Напомним, в 2019 году Минздрав рассказал о работе над законопроектом, который ужесточал правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Помимо консультации у врачей и проверки зрения, водителям пришлось бы сдавать кровь и мочу для проверки употребления наркотиков и алкоголя. Россияне возмутились, проект даже раскритиковал Владимир Путин. Ведомство решило отложить реализацию идею. В нескольких городах новые правила тогда вызвали огромные очереди за получением справок, некоторые получали их впрок. Как рассказывал “Доктору Питеру” главный врач Городской наркологической больницы и главный нарколог Петербурга Дмитрий Константинов, в нашем городе такого ажиотажа не было. Он объяснил это тем, что получить справку нарколога или психиатра очень просто — петербуржцы спокойно покупают их в сети.

Позже Минздрав предложил отправлять водителей на анализ для диагностики употребления алкоголя только в случае, если психиатр-нарколог выявит симптомы заболевания.