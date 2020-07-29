Губернатор Беглов пообещал защитить петербуржцев от гриппа и пневмококка

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что "в Петербурге сейчас активно проводится работа по иммунизации населения". От гриппа пообещал привить половину населения города.

Напомним, сегодня на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, Владимир Путин предложил обсудить готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. «Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени».

В Смольном отреагировали почти мгновенно: уже через несколько часов губернатор Александр Беглов сообщил, что работа по иммунизации петербуржцев идет полным ходом.

По его словам, прививку от гриппа должны получить 2,8 млн жителей, в том числе 488 тысяч детей. Особое внимание уделят беременным и пациентам из групп риска. Кроме того, город закупит более 117 тысяч дополнительных вакцин. Чтобы привиться могли все желающие, традиционно около станций метро и крупных торговых центров будут работать передвижные прививочные пункты.

Также в Смольном рассказали, что 93 тысячи детей в возрасте до двух лет будут привиты от пневмококковой инфекции. Еще более 70 тысяч вакцин планируется закупить для пациентов из групп риска.

Губернатор добавил, что город увеличит число коек, зарезервированных под пациентов с коронавирусом. Он пояснил, что в разгар эпидемии в Петербурге было развернуто 11907 коек. Сейчас их 9721, 68% из которых свободны.

«В связи с улучшением эпидемической ситуации нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием пациентов, их коечный фонд переведен в резерв. Перепрофилированные городские и федеральные стационары постепенно возобновляют оказание плановой помощи и переходят в обычный режим работы. Но риски возвращения коронавируса остаются, особенно в осенне-зимний период. Поэтому мы принимаем все меры по расширению сети медицинских стационаров, которые в случае осложнения эпидемической обстановки можно будет задействовать в кратчайшие сроки», - сообщил Александр Беглов.

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