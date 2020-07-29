Онищенко раскритиковал врачей, которые говорят о «волнах» коронавируса

Экс-главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко возмущен тем, что многие медики употребляют слово «волна» для описания заболеваемости коронавирусом. Он пояснил, что правильнее говорить о доэпидемическом, эпидемическом и пандемическом уровнях.

Напомним, представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что в случае с новым коронавирусом некорректно использовать термин «волны». «Это будет одна большая волна. Она будет незначительно усиливаться и ослабевать».

С ней согласился и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, понятие «волна» стало массово употребляться из-за медиков.

«У нас в профессии за счет непрофессионализма активных комментаторов из числа врачей появились ругательные слова: волна, первая волна, вторая волна. Вот написан у меня (вопрос): "Будет ли вторая волна?". А я отвечу: у нас и первой не было», - цитируют Онищенко РИА Новости.

Он пояснил, что в этом случае правильнее будет говорить об доэпидемическом, эпидемическом и пандемическом уровнях.