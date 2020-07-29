На Филиппинах зафиксировали очаг высокопатогенного птичьего гриппа

На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп. Чтобы не допустить его распространения, было уничтожено почти 39 тысяч кур.

Почти 39 тысяч кур было уничтожено в провинции Пампанга на севере Филиппин. Такое решение власти приняли, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа H5N6. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства Филиппин.

Как передает CNN Philippines, очаг гриппа зафиксировали на одной из местных ферм. Издание также напомнило, что три года назад сообщалось о вспышке птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха, но случаи заражения людей тогда не были зафиксированы.

По данным ВОЗ, птичий грипп - это инфекционная болезнь птиц, которая может проходить от бессимптомной формы до быстротекущей смертельной болезни, вызывающей тяжелые эпидемии. Обычно вирус птичьего гриппа не передается людям, однако есть опасения, что он может мутировать. Также есть случаи, когда некоторые штаммы вызывали тяжелую респираторную болезнь. Почти во всех случаях заболевшие близко контактировали с домашними птицами или предметами, испачканными их пометом.