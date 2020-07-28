В Петербурге появится новый хоспис - для «молодых взрослых»

К концу следующего года в Петербурге откроется новый хоспис. Это поможет пациентам детского хосписа, которым уже исполнилось 18 лет, продолжать жить в комфортных и привычных для них условиях.

Десять лет назад в Петербурге появился первый в стране детский хоспис, а в 2021 году откроется первый хоспис для молодых людей. Он будет располагаться в здании бывшего санатория «Малютка» в Пушкине. Всего там будет 18 мест для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, рассказал основатель и руководитель Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

«Сотрудники петербургского детского хосписа несколько лет трудились над формированием системы паллиативной помощи. И мы приступаем к реализации нового проекта – создаем первый в России хоспис для «молодых взрослых», – сообщил протоиерей.

Он пояснил, что выходя из детского хосписа, юные пациенты не готовы оказаться во взрослом стационаре. Новый хоспис поможет им остаться в привычных и комфортных условиях. Помимо медицинской помощи, им будут оказывать духовную, социальную и психологическую поддержку.

Благотворительный фонд «Детский хоспис» вложит в строительство хосписа 400 миллионов рублей. Когда учреждение будет готово встречать пациентов, то есть в конце 2021 года, его передадут Петербургу.

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