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Бизнес-омбудсмен попросил Голикову разобраться с долгами клиник и Терфондов ОМС

18:24, 28.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Татьяне Голиковой с просьбой решить вопрос с долгами медучреждений и фондов медицинского страхования перед бизнесом. Он пояснил, что во многих регионах, включая Петербург, эта проблема не решена.

Медучреждения и территориальные фонды медицинского страхования (ТФОМС) в разных регионах задолжали поставщикам от 25 до 250 млн рублей. Такие цифры привели в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В последние месяцы из-за эпидемии коронавируса долги перед бизнесом выросли. Помочь в решении этой проблемы Борис Титов попросил вице-премьера Татьяну Голикову, пишут РИА Новости.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, самый высокий уровень задолженности за оказанные услуги в системе ОМС, товары и выполненные работы зафиксирован в Петербурге, Забайкальском крае, Калининградской и Челябинской областях.

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Напомним, ранее представители частных клиник и общественных организаций, которые их объединяют, попросили премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой внести их в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Они сообщили, что на работе клиник сказались не только нерабочие недели, но и перевод пожилых россиян на карантин. Кроме того, из-за распространения коронавируса многие частные клиники закупили дополнительную технику и средства индивидуальной защиты для медиков. При этом после установления режима обязательной самоизоляции посещаемость негосударственных клиник снизилась на 90%.

Рубрики: Медицинская власть, Общество

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