Бизнес-омбудсмен попросил Голикову разобраться с долгами клиник и Терфондов ОМС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Татьяне Голиковой с просьбой решить вопрос с долгами медучреждений и фондов медицинского страхования перед бизнесом. Он пояснил, что во многих регионах, включая Петербург, эта проблема не решена.

Медучреждения и территориальные фонды медицинского страхования (ТФОМС) в разных регионах задолжали поставщикам от 25 до 250 млн рублей. Такие цифры привели в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В последние месяцы из-за эпидемии коронавируса долги перед бизнесом выросли. Помочь в решении этой проблемы Борис Титов попросил вице-премьера Татьяну Голикову, пишут РИА Новости.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, самый высокий уровень задолженности за оказанные услуги в системе ОМС, товары и выполненные работы зафиксирован в Петербурге, Забайкальском крае, Калининградской и Челябинской областях.