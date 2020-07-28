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«Это одна большая волна, второй не будет». ВОЗ сообщает, что летнее тепло не мешает ковиду распространяться

17:04, 28.07.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием, поскольку смена времени года никак не влияет на интенсивность его распространения. В ВОЗ полагают, что эпидемия будет представлять из себя «одну большую волну».

«Это одна большая волна, второй не будет». ВОЗ сообщает, что летнее тепло не мешает ковиду распространяться

Новый тип коронавируса распространяется вне зависимости от смены сезонов, как это происходит, например, с гриппом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

«Следует понимать, что это новый вирус, он ведет себя по-другому», — цитирует специалиста Reuters.

По словам Харрис, на развитие эпидемии влияют большие скопления людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и не носят средства защиты.

Она добавила, что в случае с новым коронавирусом не стоит использовать термин «волны». «Это будет одна большая волна. Она будет незначительно усиливаться и ослабевать. Лучше всего ее сгладить».

Похожее мнение высказывал профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин. «У нас пока был только один сезон. Кроме того, степень сезонности этого вируса тоже неизвестна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима. Пока мы никаких сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает». 

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

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