«Это одна большая волна, второй не будет». ВОЗ сообщает, что летнее тепло не мешает ковиду распространяться

Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием, поскольку смена времени года никак не влияет на интенсивность его распространения. В ВОЗ полагают, что эпидемия будет представлять из себя «одну большую волну».

Новый тип коронавируса распространяется вне зависимости от смены сезонов, как это происходит, например, с гриппом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

«Следует понимать, что это новый вирус, он ведет себя по-другому», — цитирует специалиста Reuters.

По словам Харрис, на развитие эпидемии влияют большие скопления людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и не носят средства защиты.

Она добавила, что в случае с новым коронавирусом не стоит использовать термин «волны». «Это будет одна большая волна. Она будет незначительно усиливаться и ослабевать. Лучше всего ее сгладить».