Терапевт развеял миф об опасном влиянии магнитных бурь

Специалисты сообщили, что 28 и 29 июля на Земле пройдет мощная геомагнитная буря. Однако паниковать и ждать резкого ухудшения самочувствия не стоит. По словам Павла Воробьев, профессора Московской медицинской академии и председателя городского Научного общества терапевтов, их опасность преувеличена.

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС сообщили, 28 и 29 июля на Земле пройдет мощная геомагнитная буря. Это насторожило людей, которые считают себя «метеозависимыми».

Однако паниковать не стоит. По словам профессора Московской медицинской академии Павла Воробьева, опасность магнитных бурь научно не подтверждена.

«Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики», — сказал эксперт телеканалу «Звезда».

Он добавил, что статьи о том, что пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями хуже чувствуют себя из-за магнитных бурь, не носят научного характера.

Напомним, в прошлом году ученые из Университета Манчестера сообщили, что магнитные бури, низкое давление, высокая влажность и сильный ветер усиливают хронические боли.